Школьные каникулы с 27 декабря позволят разорвать цепочки распространения ковида в Москве
12:37 16.12.2021
Столичные школы уйдут на новогодние каникулы с 27 декабря, а отдых детей будет продолжаться по 9 января. Сообщения об этом получили родители московских школьников в учебных чатах, а затем соответствующую рекомендацию подтвердил Департамент образования Москвы.
Решение об увеличении длительности каникул было принято в связи с продолжающейся пандемией COVID-19. Как отмечают представители столичного департамента, продление каникул осенью позволило разорвать цепочки распространения ковида среди школьников, а в результате с середины ноября количество классов на карантинах сократилось по сравнению с октябрем в разы. Уход на каникулы с 27 декабря – мера, направленная «на укрепление тенденции по снижению заболеваемости в городе», отмечают в департаменте. Медики надеются, что временное прекращение очных контактов между детьми позволит разорвать цепочки распространения коронавируса как это произошло осенью.
В сообщениях, которые рассылались родителям школьников, отмечалось, что продление каникул связано «в связи с обращениями... с просьбой освободить от занятий учеников с 27.12.2021 по причине новогодних семейных планов, сезонным подъемом заболеваемости в целях исключения нахождения на карантине детей и классов в предстоящие новогодние праздники, дальнейшей профилактики коронавируса и других сезонных заболеваний».
Ученики начальных классов с 27 по 30 декабря смогут ходить в дежурные группы без питания. При этом детские сады и колледжи будут работать в штатном режиме.
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