Американский конгрессмен одобрил вхождение восточной Украины в состав России
12:40 16.12.2021 Источник: НГ-Online
Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что не против вхождения русскоязычной части Украины в состав России. Об этом он рассказал в интервью Real America’s Voice.
Гетц высказал непонимание настроений, царящих в Нью-Йорке, где происходящее на российско-украинской границе вызывает больше беспокойства, чем ситуация на границе между США и Мексикой, заметил он. Люди, по его словам, обсуждают массовые перемещения войск как провокацию президента РФ Владимира Путина для начала боевых действий.
«Кстати, если он это сделает – какое нам дело? Если Путин возьмет и воссоединит с Россией этнических русских, говорящих по-русски, на востоке Украины, – вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», – подчеркнул конгрессмен.
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