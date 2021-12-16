Американский конгрессмен одобрил вхождение восточной Украины в состав России

12:40 Источник: НГ-Online

Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что не против вхождения русскоязычной части Украины в состав России. Об этом он рассказал в интервью Real America’s Voice.

Гетц высказал непонимание настроений, царящих в Нью-Йорке, где происходящее на российско-украинской границе вызывает больше беспокойства, чем ситуация на границе между США и Мексикой, заметил он. Люди, по его словам, обсуждают массовые перемещения войск как провокацию президента РФ Владимира Путина для начала боевых действий.

«Кстати, если он это сделает – какое нам дело? Если Путин возьмет и воссоединит с Россией этнических русских, говорящих по-русски, на востоке Украины, – вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», – подчеркнул конгрессмен.