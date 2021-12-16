Париж не пустит британцев на Рождество
12:45 16.12.2021 Источник: НГ-Online
Франция запретит въезд в страну иностранцев, пребывающих из Великобритании, если на визит нет уважительных причин. Об этом в эфире телеканала BFM заявил представитель французского правительства Габриэль Атталь. Таким образом перед Рождеством британцы с туристическими целями посетить Пятую республику не смогут. Въезд по рабочей причине веской причиной по умолчанию считаться тоже не будет.
Ограничительные меры связаны с распространением штамма COVID-19 «омикрон». В Британии к четвергу количество заболевших коронавирусом за один день увеличилось до 78 тыс. человек. При этом граждане стран-членов ЕС сумеют беспрепятственно въехать во Францию. Британцу же попасть в Пятую республику будет сложно вне зависимости от того вакцинирован он или нет, и придется сдавать ПЦР-тест и оставаться на карантине как минимум два дня.
Новые правила въезда начнут действовать с 18 декабря. Несмотря на то, что Париж объявил, что перевозчиков грузов ограничительные меры не касаются, в Дувре уже образовалась пробка из грузовиков.
По данным France24
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