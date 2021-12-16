Цифровая медицина в «Деревне будущего»: запуск цифрового фельдшерско-акушерского пункта в Удмуртии

12:50

В Удмуртии прошла презентация «Деревни будущего», совместного проекта Сбера и правительства республики, цель совместного проекта — сделать сельскую местность привлекательной и комфортной для людей, а агропромышленный бизнес — современным, технологичным и высокоэффективным.

Ключевым инфрасркутурным объектом «Деревни будущего» стал цифровой фельдшерско-акушерский пункт, в котором применяются и пилотируются технологии и решения индустрии здравоохранения Сбера. Так, дистанционный мониторинг СберЗдоровье позволяет врачам вести наблюдение за пациентами неинфекционными заболеваниями в реальном времени, своевременно реагируя на ухудшения здоровья жителей Пихтовки. Жители поселка теперь могут воспользоваться сервисом доставки лекарств СБЕР ЕАПТЕКА, который обеспечивает доступ к широкому спектру лекарственных средств, в том числе редких и дефицитных. Доставка медпрепаратов осуществляется в сам поселок либо в близлежащую аптеку.

Ещё одна разработка группы компаний ЦРТ, которая используется в ФАП, — сервис на основе ИИ Voice2Med, позволяющий заполнять медицинские документы в режиме реального времени, преобразуя голос врача в текст. Это решение экономит 22% времени медработников, точность распознавания медицинских терминов у системы — 98%. Также в медучреждении применяются разработки компании СберМедИИ - умный помощник врача «ТОП-3» помогает врачам ставить предварительный диагноз.

Разработки на базе искусственного интеллекта от группы компаний ЦРТ и СберМедИИ позволяют сделать процесс постановки диагнозов более эффективным, снимают с врачей рутинные процессы и в целом повышают качество медицинских услуг.

«Мы стремимся поставить наши цифровые компетенции на службу человеку и обществу через реализацию и внедрение высокотехнологичных сервисов для поддержания здоровья. Создавая наши сервисы и продукты, мы работаем в плотном взаимодействии с врачами и медицинским сообществом. Мы постоянно совершенствуемся, разрабатываем решения с применением цифрового подхода, новых технологий и искусственного интеллекта, основываясь на модели предоставления медицинской помощи и человека в центре неё.

Цифровизация здравоохранения, несомненно, приводит к качественным изменениям оказания медицинской помощи и контролю здоровья. Безусловно, ещё требуется усовершенствование законодательства, но я уверена, что накопленные статистические данные, позитивные отзывы врачей, жителей и руководства регионов позволят нам наращивать использование цифровых сервисов в здравоохранении, улучшать качество медицинских консультаций и запускать удобные и полезные сервисы», — рассказала заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец.

Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики комментируя совместный проект, подчеркнул: «Мы пилотировали шесть продуктов от Сбера и уже приняли в работу СберЗдоровье. Сразу скажу — опыт с внедрением современного оборудования и технологий в Пихтовке удался. В следующем году мы подключим 24 тысячи пациентов к этому продукту. Благодарю команду Сбера и лично Германа Оскаровича за поддержку этого направления в Пихтовке».