Евросоюз готовит полный набор санкций против России - Боррель

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз готовит полный набор санкций против России, что будет обсуждаться в четверг на саммите ЕС. Об этом заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель по прибытии на встречу лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе.

"Я не могу этого сказать (какие именно санкции - прим. ТАСС), мы собираемся обсудить это до того, как придем к соглашению, но мы готовим полный набор санкций", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.