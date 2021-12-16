Евросоюз готовит полный набор санкций против России - Боррель
13:00 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз готовит полный набор санкций против России, что будет обсуждаться в четверг на саммите ЕС. Об этом заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель по прибытии на встречу лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе.
"Я не могу этого сказать (какие именно санкции - прим. ТАСС), мы собираемся обсудить это до того, как придем к соглашению, но мы готовим полный набор санкций", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
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