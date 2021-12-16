Москва разочарована решением Берлина выслать двух дипломатов РФ и ответит адекватно - МИД

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия глубоко разочарована решением германских властей о высылке двух российских дипломатов и даст адекватный ответ. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ.

"Глубоко разочарованы, что правительство ФРГ приняло решение осуществить под предлогом упомянутого судебного вердикта очередную недружественную акцию в адрес Российской Федерации, объявив персоной нон грата двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии, которые не имели и не могли иметь к "делу Зелимхана Хангошвили" никакого отношения, о чем немецким властям хорошо известно. В Берлине не должно быть никаких сомнений в том, что российская сторона примет ответные меры, адекватные сложившейся ситуации", - отметили в дипведомстве.