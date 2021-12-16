Проблема высокой инфляции вызывает обеспокоенность Кремля - Песков
13:20 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль обеспокоен ростом инфляции на потребительском рынке, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Инфляция высокая, и установка президента - делать все возможное для того, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее. Происходит давление и внешних, и внутренних факторов. К сожалению, оно не ослабевает, и это давление в мировой экономике также ощущается не менее, где-то еще - и более сильно. В этом плане да, это тема для обеспокоенности", - сказал представитель Кремля.
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