Переговоры с США по кибербезопасности идут очень сложно - спецпредставитель президента РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры с американской стороной по вопросам безопасности в киберпространстве идут очень сложно. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной безопасности МИД РФ Андрей Крутских на IX Всероссийском конгрессе политологов в МГИМО.

"К сожалению, переговоры [по кибербезопасности с американской стороной] идут очень сложно, - отметил он. - Я сегодня попытаюсь несколько слов сказать о том, как мы пытаемся договориться с американцами и в рамках ООН, чтобы хоть как-то сгладить возможные последствия всего этого".