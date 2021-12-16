ВСУ разместили военную технику у жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе - ЛНР

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили бронетехнику, гаубицы и зенитно-ракетный комплекс вблизи жилых домов в зоне так называемой операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе). Об этом в четверг сообщили в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

"В зоне ответственности 57-й бригады отмечено нахождение одного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и четырех танков Т-72 вблизи жилого района населенного пункта Новоахтырка, а также трех танков Т-72 в жилом районе населенного пункта Северодонецк", - цитирует сообщение агентство Луганскинформцентр.

Кроме того, ВСУ разместили бронетранспортер вблизи жилого района населенного пункта Счастье, добавили в ведомстве.