ВСУ разместили военную технику у жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе - ЛНР
14:00 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили бронетехнику, гаубицы и зенитно-ракетный комплекс вблизи жилых домов в зоне так называемой операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе). Об этом в четверг сообщили в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).
"В зоне ответственности 57-й бригады отмечено нахождение одного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и четырех танков Т-72 вблизи жилого района населенного пункта Новоахтырка, а также трех танков Т-72 в жилом районе населенного пункта Северодонецк", - цитирует сообщение агентство Луганскинформцентр.
Кроме того, ВСУ разместили бронетранспортер вблизи жилого района населенного пункта Счастье, добавили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 15:12 16.12.2021
- В России "омикрон" выявлен у 25 человек - Голикова
- 15:00 16.12.2021
- Регулятор ФРГ не ожидает решения по Nord Stream 2 в первом полугодии 2022 года - Bloomberg
- 14:58 16.12.2021
- Сбер победил в конкурсе Shifts Challenge для ИИ-разработчиков
- 14:32 16.12.2021
- Законопроект, позволяющий губернаторам отрешать мэров от должности, внесен в Госдуму
- 14:12 16.12.2021
- Зеленский заявил, что именно Россия подтолкнула Украину к движению в сторону НАТО
- 14:02 16.12.2021
- В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок
- 13:32 16.12.2021
- Переговоры с США по кибербезопасности идут очень сложно - спецпредставитель президента РФ
- 13:30 16.12.2021
- Противников вакцинации назвали самоубийцами
- 13:20 16.12.2021
- Проблема высокой инфляции вызывает обеспокоенность Кремля - Песков
- 13:05 16.12.2021
- Москва разочарована решением Берлина выслать двух дипломатов РФ и ответит адекватно - МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать