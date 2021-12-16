Противников вакцинации назвали самоубийцами

13:30 Источник: НГ-Online

Архиерей Элладской православной церкви назвал непривитых от коронавируса самоубийцами. Письмо митрополита Илийского Германа (Параскевопулоса) опубликовало греческое издание To Vima. В тексте священнослужитель рассуждает о «реакционерах», которые отказываются следовать санитарно-эпидемиологическим предписаниям. По мнению митрополита, причина этого «эгоизм и непослушание Синоду и епископу». «Реальность такова, что только в Греции от коронавируса погибли более 18 000 человек, а сколько умерли из-за вакцинации? 2, 3, 5? И пусть они не говорят нам, что СМИ не пишут правду. Потому что реакционеры в вакцинации раскрыли бы ее и не оставили бы ложных отговорок, подобных тем, о которых они сами пишут», - говорится в письме. Герман также подчеркнул, что священнослужители, которые намеренно не вакцинируются «не является хорошим и по-настоящему набожным, но лишь притворяется благочестивым». Что касается партийных деятелей, старающихся уклониться от прививки, то делают они это лишь для того, «чтобы мир восстал против правителей». «Я считаю духовенство и мирян, умерших от коронавируса, самоубийцами и даже не хожу на их похороны», - заключил греческий иерарх.

В ноябре Синод Элладской церкви поддержал решение правительства запретить посещать церковные службы невакцинированным верующим без отрицательного теста на коронавирус. А 14 декабря премьер Греции Кириакос Мицотакис и глава Элладской православной церкви архиепископ Афинский и всей Греции Иероним совместно выступили за всеобщую вакцинацию населения и добросовестное соблюдения мер профилактики и защиты от коронавируса.

Мнение греков сходно с позицией председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона (Алфеева). Помимо того, что он выступает за обязательную вакцинацию, введение QR-кодов и наказания за отсутствие прививки, русский архиерей еще летом заявлял, что непривитые от коронавируса люди, заразившие других и ставшие причиной их смерти, будут замаливать свой грех всю жизнь. «Грех заключается в том, что человек, отказавшийся от вакцинации, подумал лишь о себе, но не подумал об окружающих. Мы несем ответственность – каждый из нас – не только за себя и не только за наших близких, но и за всех тех, кто с нами сегодня соприкасается», – сказал представитель Русской православной церкви.