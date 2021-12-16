Зеленский заявил, что именно Россия подтолкнула Украину к движению в сторону НАТО
14:12 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что именно Россия подтолкнула Украину к движению в сторону НАТО для приобретения полноценного членства в альянсе.
"После 2014 года, после начала войны, я считаю, что в принципе Россия подтолкнула Украину в НАТО. Я в принципе считаю, что сегодня Россия, именно она, прокладывает тот сложный путь Украины в НАТО", - сказал он в четверг на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам встречи.
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