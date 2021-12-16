Законопроект, позволяющий губернаторам отрешать мэров от должности, внесен в Госдуму
14:32 16.12.2021 Источник: Эхо Москвы
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