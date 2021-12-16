В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок
14:02 16.12.2021
К программе лояльности СберСпасибо присоединилась одна из крупнейших в России онлайн-аптек - СБЕР ЕАПТЕКА, и теперь 55 млн участников СберСпасибо смогут обменять или накопить бонусы, покупая лекарства, и товары для красоты и здоровья.
Участники программы могут обменять бонусы от СберСпасибо на скидку до 99% от стоимости заказа в СБЕР ЕАПТЕКЕ, также 1% от стоимости каждой покупки вернется в виде бонусов на карту клиента, кроме того каждый клиент, участник программы лояльности, может воспользоваться предложением и при оплате заказа на сайте или в приложении СБЕР ЕАПТЕКИ выбрать способ оплаты бонусами.
«С помощью бонусов и сервисов компаний экосистемы мы решаем самые различные задачи миллионов наших клиентов. А подключение СБЕР ЕАПТЕКИ в качестве партнёра программы и возможность списания бонусов на заказы — пожалуй, самый ожидаемый релиз года. Мы рады, что такие важные онлайн-покупки, как лекарства, станут ещё и выгоднее благодаря бонусам», — сообщил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Андрей Писарев.
Антон Буздалин, основатель и генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ отметил продуктивное сотрудничество со «СберСпасибо» и подчеркнул, что «пользователи СБЕР ЕАПТЕКИ теперь смогут приобретать лекарства и заботиться о своём здоровье с ещё большей выгодой».
Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении программы лояльности.
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