В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок

14:02

К программе лояльности СберСпасибо присоединилась одна из крупнейших в России онлайн-аптек - СБЕР ЕАПТЕКА, и теперь 55 млн участников СберСпасибо смогут обменять или накопить бонусы, покупая лекарства, и товары для красоты и здоровья.

Участники программы могут обменять бонусы от СберСпасибо на скидку до 99% от стоимости заказа в СБЕР ЕАПТЕКЕ, также 1% от стоимости каждой покупки вернется в виде бонусов на карту клиента, кроме того каждый клиент, участник программы лояльности, может воспользоваться предложением и при оплате заказа на сайте или в приложении СБЕР ЕАПТЕКИ выбрать способ оплаты бонусами.



«С помощью бонусов и сервисов компаний экосистемы мы решаем самые различные задачи миллионов наших клиентов. А подключение СБЕР ЕАПТЕКИ в качестве партнёра программы и возможность списания бонусов на заказы — пожалуй, самый ожидаемый релиз года. Мы рады, что такие важные онлайн-покупки, как лекарства, станут ещё и выгоднее благодаря бонусам», — сообщил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Андрей Писарев.

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ отметил продуктивное сотрудничество со «СберСпасибо» и подчеркнул, что «пользователи СБЕР ЕАПТЕКИ теперь смогут приобретать лекарства и заботиться о своём здоровье с ещё большей выгодой».

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении программы лояльности.