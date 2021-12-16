Регулятор ФРГ не ожидает решения по Nord Stream 2 в первом полугодии 2022 года - Bloomberg

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное сетевое агентство ФРГ считает, что решение по "Северному потоку - 2" не будет принято в первой половине 2022 года. Об этом сообщило в четверг агентство Блумберг.

Что подразумевается под "решением", имеется ли в виду сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется. ТАСС обратился за разъяснениями к регулятору.