В России "омикрон" выявлен у 25 человек - Голикова

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Омикрон-штамм коронавируса в России выявлен уже у 25 человек. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На сегодня он ("омикрон" - прим. ТАСС) выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, <...> Санкт- Петербурге и Ростове-на-Дону", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме.