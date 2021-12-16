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Напавшего на МФЦ в Москве могут освободить от наказания из-за расстройства психики

15:32 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, могут освободить от отбытия наказания и направить на принудительное лечение в связи с его психическим заболеванием. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Петр Колдов.

"Глазов заявил мне, что страдает психическим заболеванием, соответствующий диагноз ему поставили в 2009 году. Теперь следствие ему назначит психолого- психиатрическую экспертизу. Если его признают невменяемым, то освободят от отбытия наказания и назначат принудительное лечение. Ну а если признают вменяемым, то наказание Глазову придется отбыть. Это решит суд на основе экспертизы", - сказал он.

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