Напавшего на МФЦ в Москве могут освободить от наказания из-за расстройства психики
15:32 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, могут освободить от отбытия наказания и направить на принудительное лечение в связи с его психическим заболеванием. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Петр Колдов.
"Глазов заявил мне, что страдает психическим заболеванием, соответствующий диагноз ему поставили в 2009 году. Теперь следствие ему назначит психолого- психиатрическую экспертизу. Если его признают невменяемым, то освободят от отбытия наказания и назначат принудительное лечение. Ну а если признают вменяемым, то наказание Глазову придется отбыть. Это решит суд на основе экспертизы", - сказал он.
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