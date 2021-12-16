Сбер победил в конкурсе Shifts Challenge для ИИ-разработчиков

14:58

В международном конкурсе Shifts Challenge для специалистов в сфере машинного обучения Сбер занял первое место в номинации «Предсказание движения транспортных средств» (Vehicle Motion Prediction). Результаты конкурса были озвучены на престижной конференции NeurIPS.

Решения конкурсантов сравнивались при помощи датасета из 1600 часов движения, разбитых на 600 000 размеченных фрагментов поездок на дорогах России, Израиля и США в разных погодных условиях. Решение от команды Сбера – Александр Гамаюнов и Алексей Постников – было признано лучшим.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка поздравил коллег с победой и, комментируя результаты конкурса подчеркнул:

«Специалисты Лаборатории робототехники Сбера разработали решение, которое с большим запасом опередило решения конкурентов по всем основным метрикам. И эта работа важна для развития самоуправляемого автомобильного транспорта в России в целом. Сейчас мы уже прорабатываем возможность проверки данного алгоритма на данных нашей дочерней компании SberAutoTech. Поздравляю коллег с этой победой, которая, я уверен, ускорит запуск безопасного, мобильного и экологичного автономного транспорта будущего в нашей стране».