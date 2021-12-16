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Сроки ревакцинации могут быть изменены после получения большей информации об "омикроне"

16:00 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны, в которых распространяется штамм "омикрон", как правило предлагают ревакцинировать от ковида, не дожидаясь шести месяцев. В России сроки могут быть скорректированы после получения более подробной информации о штамме, заявила в четверг вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Сейчас большинство стран рекомендуют проходить вакцинацию после шести месяцев. Также наши коллеги из других стран, где штамм "омикрон" уже распространен, предлагают делать вторую прививку как можно скорее, не дожидаясь шести месяцев. Мы пока за этим процессом наблюдаем, возможно, наши позиции будут скорректированы", - сказала она, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

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