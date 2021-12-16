НАТО продолжает расширение, несмотря на протесты России - Столтенберг

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс продолжает расширение и уже принял Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты России. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России", - сказал Столтенберг, пообещав, что альянс не пойдет на компромисс с Россией, которая требует пересмотреть обещание альянса "со временем принять" Украину и Грузию, данное на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.