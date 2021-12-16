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Госдума приняла в первом чтении проект о доступе в общественные места по ковид-сертификату

16:32 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов c QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медотводе.

Как пояснили в кабмине, поправки в закон "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

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