Госдума приняла в первом чтении проект о доступе в общественные места по ковид-сертификату
16:32 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов c QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медотводе.
Как пояснили в кабмине, поправки в закон "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.
Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
НОВОСТИ
- 17:00 16.12.2021
- Потасовка между депутатами произошла в Госдуме - СМИ
- 16:12 16.12.2021
- НАТО продолжает расширение, несмотря на протесты России - Столтенберг
- 16:00 16.12.2021
- Сроки ревакцинации могут быть изменены после получения большей информации об "омикроне"
- 15:32 16.12.2021
- Напавшего на МФЦ в Москве могут освободить от наказания из-за расстройства психики
- 15:12 16.12.2021
- В России "омикрон" выявлен у 25 человек - Голикова
- 15:00 16.12.2021
- Регулятор ФРГ не ожидает решения по Nord Stream 2 в первом полугодии 2022 года - Bloomberg
- 14:58 16.12.2021
- Сбер победил в конкурсе Shifts Challenge для ИИ-разработчиков
- 14:32 16.12.2021
- Законопроект, позволяющий губернаторам отрешать мэров от должности, внесен в Госдуму
- 14:12 16.12.2021
- Зеленский заявил, что именно Россия подтолкнула Украину к движению в сторону НАТО
- 14:02 16.12.2021
- В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать