Потасовка между депутатами произошла в Госдуме - СМИ

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме произошла потасовка между депутатами «Единой России» и КПРФ. Причиной конфликта стал плакат с надписью «против QR-фашизма», который вывесили коммунисты.

Представители правящей партии попытались вырвать транспарант у коллег. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» член компартии Алексей Куринный заявил, что противостояние длилось недолгого. Депутат удивился действиям единороссов.

«Небольшая потасовка была, ничего страшного. Конфликт был вызван желанием представителей «Единой России» сорвать плакат, довольно агрессивно себя вели. Товарищи кинулись к этому плакату, стали его раздирать на части. Мы, естественно, его защищали. Минут десять это продолжалось. Никто не пострадал, кроме плаката, который единороссы разодрали. Не могу понять, с чем это было связано. Совершенно нормальное явление, регулярно практикуемое, во всяком случае, в региональных парламентах. Видимо, не так часто в Государственной думе последний раз такие плакаты вешали. Во время пенсионной реформы всё обошлось без потасовок».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев к порядку и потребовал «не устраивать концерты».

Ранее в КПРФ заявили, что не поддержат проект закона о QR-кодах в общественных местах.