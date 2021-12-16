Традиция поиска трюфеля включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
17:12 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Традиция "Поиска и добычи трюфеля в Италии" признана культурным нематериальным наследием человечества ЮНЕСКО. Об этом объявил в четверг глава ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti ("Кольдиретти") Этторе Прандини, сообщив, что решение было принято на заседании соответствующего комитета ЮНЕСКО в Париже.
"Причисление трюфеля к наследию человечества - важный шаг в деле защиты антропологических и культурных традиций, родившихся во взаимодействии с природой", - приводятся его слова на сайте ассоциации. Прандини также отметил высокую туристическую и гастрономическую привлекательность традиции поиска и употребления трюфеля.
Трюфели, которые делят в основном на черные и более ценные белые, растут в диких условиях почти по всей территории Италии, хотя родиной белых трюфелей считается северная область Пьемонт. Эти деликатесные грибы также находят в прилегающих районах Франции и в других регионах Южной Европы, в первую очередь, в средиземноморских странах. Они растут под землей, и самыми лучшими "охотниками за трюфелями" считаются свиньи, но у них есть один недостаток - они съедают добычу, лишая хозяина драгоценной находки. На поиск этих грибов, произрастающих под землей у корней ряда деревьев, специально натаскивают собак, причем не обязательно, чтобы они были какой-то особой породы. Трюфели находят не только в центральных областях Италии (Тоскане, Умбрии, Марке), но даже в южных - Молизе и Калабрии.
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