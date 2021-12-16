Три четверти россиян заявили об эмоциональном выгорании - опрос

17:40 Источник: Известия

Большинство россиян (75%) обнаружили у себя признаки эмоционального выгорания, чаще всего о наличии выгорания говорили жители Новосибирска, Казани и Санкт-Петербурга. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Согласно опросу, из 75% респондентов каждый третий (36%) уже замечает у себя такие признаки, как отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость. 35% считают, что почти или уже выгорели, а 4% замечают у себя такие симптомы впервые. Оставшиеся 25% не замечают у себя вышеперечисленных симптомов.

Примечательно, что чаще всего признаки эмоционального выгорания обнаруживали у себя жители следующих городов: Новосибирск (92%), Казань (85%), Санкт-Петербург (78%), Москва (76%), Самара (73%), Екатеринбург (68%), Краснодар (68%).