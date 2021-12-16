0
0
115
НОВОСТИ

Три четверти россиян заявили об эмоциональном выгорании - опрос

17:40 16.12.2021 Источник: Известия

Большинство россиян (75%) обнаружили у себя признаки эмоционального выгорания, чаще всего о наличии выгорания говорили жители Новосибирска, Казани и Санкт-Петербурга. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Согласно опросу, из 75% респондентов каждый третий (36%) уже замечает у себя такие признаки, как отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость. 35% считают, что почти или уже выгорели, а 4% замечают у себя такие симптомы впервые. Оставшиеся 25% не замечают у себя вышеперечисленных симптомов.

Примечательно, что чаще всего признаки эмоционального выгорания обнаруживали у себя жители следующих городов: Новосибирск (92%), Казань (85%), Санкт-Петербург (78%), Москва (76%), Самара (73%), Екатеринбург (68%), Краснодар (68%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

18:35 16.12.2021
Столтенберг не сказал Зеленскому, в каком году Украину примут в НАТО
0
0
18:20 16.12.2021
В Украине принят довольно жесткий антитабачный закон
0
49
17:37 16.12.2021
Дочерняя компания Сбера BI.ZONE выложила в открытый доступ инструмент для борьбы с новой критической уязвимостью
0
113
17:12 16.12.2021
Традиция поиска трюфеля включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
0
149
17:00 16.12.2021
Потасовка между депутатами произошла в Госдуме - СМИ [+ВИДЕО]
0
291
16:32 16.12.2021
Госдума приняла в первом чтении проект о доступе в общественные места по ковид-сертификату
0
219
16:12 16.12.2021
НАТО продолжает расширение, несмотря на протесты России - Столтенберг
0
286
16:00 16.12.2021
Сроки ревакцинации могут быть изменены после получения большей информации об "омикроне"
0
252
15:32 16.12.2021
Напавшего на МФЦ в Москве могут освободить от наказания из-за расстройства психики
0
241
15:12 16.12.2021
В России "омикрон" выявлен у 25 человек - Голикова
0
268

Возврат к списку