В Украине принят довольно жесткий антитабачный закон

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада Украины приняла закон, ужесточающий требования к производству, продаже, рекламе и использованию табачных изделий и электронных сигарет. Соответствующий документ в четверг поддержали 317 депутатов при необходимых 226 голосах.

«Закон в соответствии с директивой 2014/40/ЕС вводит запрет на продажу ароматизированных вкусовых (фруктовые, конфеты, ментол и др.) табачных изделий и электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров. Такие изделия привлекают детей и молодежь к началу курения, создавая ложное впечатление о последствиях употребления табачных изделий», — говорится в пояснительной записке.

Закон предусматривает запрет на продажу сигарет, в которых уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина — 1 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг. На упаковке электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, должен быть список всех ингредиентов с указанием содержания никотина в изделии и его дозы при однократном использовании.