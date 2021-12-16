Столтенберг не сказал Зеленскому, в каком году Украину примут в НАТО
18:35 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня утром президент имел встречу с генеральным секретарем НАТО. Мы специально задержались, чтобы провести эту встречу, это было очень важно. И вопрос не только в обсуждении стратегии евроатлантической интеграции, но и в решении конкретных вопросов, связанных с необходимостью укреплять Вооруженные силы Украины, в частности за счет взаимодействия с НАТО и союзниками, которые входят в альянс. Там (на встрече Зеленского и Столтенберга — прим. ТАСС) тоже было все очень хорошо, позитивно, но единственный недостаток, скажу честно, что год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали», — заявил он в ходе прямой трансляции на своей странице в «Фейсбуке».
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