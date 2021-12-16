Израиль продлил запрет на въезд иностранцев в страну

18:50 Источник: Интерфакс

Власти Израиля продлили запрет на въезд иностранцев до 29 декабря, а также сохранили ранее действовавшие ограничения на выезд из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", сообщает газета The Times of Israel.

"В среду правительство Израиля проголосовало за продление запрета на въезд иностранцев в страну, как минимум, до 29 декабря. Изначально ограничения вводились с 29 ноября до 12 декабря, затем были продлены на 10 дней", - пишет издание.

Как отмечает газета, въезд на территорию Израиля возможен лишь в исключительных случаях.