Цена на газ в Европе преодолела барьер в 1600 1 тыс.куб.м впервые с начала октября
19:00 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 18:29 мск выросла до $1 602 за 1 тыс. куб. м, или 137 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
НОВОСТИ
- 18:50 16.12.2021
- Израиль продлил запрет на въезд иностранцев в страну
- 18:35 16.12.2021
- Столтенберг не сказал Зеленскому, в каком году Украину примут в НАТО
- 18:20 16.12.2021
- В Украине принят довольно жесткий антитабачный закон
- 17:40 16.12.2021
- Три четверти россиян заявили об эмоциональном выгорании - опрос
- 17:37 16.12.2021
- Дочерняя компания Сбера BI.ZONE выложила в открытый доступ инструмент для борьбы с новой критической уязвимостью
- 17:12 16.12.2021
- Традиция поиска трюфеля включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
- 17:00 16.12.2021
- Потасовка между депутатами произошла в Госдуме - СМИ [+ВИДЕО]
- 16:32 16.12.2021
- Госдума приняла в первом чтении проект о доступе в общественные места по ковид-сертификату
- 16:12 16.12.2021
- НАТО продолжает расширение, несмотря на протесты России - Столтенберг
- 16:00 16.12.2021
- Сроки ревакцинации могут быть изменены после получения большей информации об "омикроне"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать