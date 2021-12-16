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Цена на газ в Европе преодолела барьер в 1600 1 тыс.куб.м впервые с начала октября

19:00 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг выросла на 3,5% и поднялась выше $1 600 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 18:29 мск выросла до $1 602 за 1 тыс. куб. м, или 137 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

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