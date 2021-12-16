Байден подписал закон об увеличении госдолга США

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден подписал в четверг закон, который повышает потолок госдолга страны на 2,5 трлн долларов, до 31,4 трлн долларов. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении.

«В четверг, 16 декабря, 2021 года, президент подписал закон <…>, который представляет полномочия для увеличения лимита задолженности на 2,5 трлн долларов», — отмечается в документе.