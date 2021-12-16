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НОВОСТИ

В Британии побит очередной антирекорд по числу случаев заражений COVID-19

20:25 16.12.2021 Источник: Интерфакс

В Великобритании за последние 24 часа выявили более 88 тыс. случаев заражений коронавирусом, что является максимальным с начала пандемии COVID-19 суточным показателем, передает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на официальные данные.

Согласно этим данным, за последние сутки выявлено 88 376 заражений. Это почти на 10 тыс. больше зафиксированного накануне предыдущего рекордного прироста.

Еще две недели назад этот показатель находился на отметке около 53 тыс. Для сравнения, до этого рекордный показатель фиксировали в начале января, он составил около 67,7 тыс. случаев инфицирования.

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