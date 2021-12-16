В Британии побит очередной антирекорд по числу случаев заражений COVID-19
20:25 16.12.2021 Источник: Интерфакс
Согласно этим данным, за последние сутки выявлено 88 376 заражений. Это почти на 10 тыс. больше зафиксированного накануне предыдущего рекордного прироста.
Еще две недели назад этот показатель находился на отметке около 53 тыс. Для сравнения, до этого рекордный показатель фиксировали в начале января, он составил около 67,7 тыс. случаев инфицирования.
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