Во взаимном признании ковид-сертификатов РФ и ЕС есть и технические трудности - Чижов

21:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Евросоюзом идет непросто, есть технические трудности. Об этом в четверг заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Процесс идет непросто. Ведь можно объявить о взаимном признании, но главное — чтобы каждый считывающий QR-коды аппарат в ЕС считывал бы российские, а в России, не только в Москве, а по всей территории страны, считывал бы европейские. Так что это проблема не в меньшей степени техническая, чем организационная», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».