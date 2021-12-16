Генсек ООН считает, что одними лишь вакцинами COVID-19 не победить
21:30 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«COVID-19 не уходит. Становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить, — сказал он. — Вакцины предотвращают для большинства привитых госпитализацию и летальный исход, замедляют распространение вируса».
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