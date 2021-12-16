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Генсек ООН считает, что одними лишь вакцинами COVID-19 не победить

21:30 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия коронавируса не уходит, одними лишь вакцинами ее не искоренить. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции по итогам года, проходящей в видеоформате.

«COVID-19 не уходит. Становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить, — сказал он. — Вакцины предотвращают для большинства привитых госпитализацию и летальный исход, замедляют распространение вируса».

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