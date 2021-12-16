США ввели санкции против восьми китайских технологических компаний
22:25 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организации, среди которых известный производитель беспилотных летательных аппаратов DJI Technology («Ди-джей-ай технолоджи»), внесли в перечень юридических лиц, в отношении которых действуют инвестиционные ограничения — американцам запрещено покупать или продавать определенные ценные бумаги этих компаний.
Изначально в сообщении Минфина говорилось об одном гражданине и четырех организациях КНР, но потом страница обновилась с иным списком.
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