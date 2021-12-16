США ввели санкции против восьми китайских технологических компаний

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США в четверг ввело санкции против восьми китайских технологических компаний. Об этом говорится в размещенном на сайте ведомства заявлении.

Организации, среди которых известный производитель беспилотных летательных аппаратов DJI Technology («Ди-джей-ай технолоджи»), внесли в перечень юридических лиц, в отношении которых действуют инвестиционные ограничения — американцам запрещено покупать или продавать определенные ценные бумаги этих компаний.

Изначально в сообщении Минфина говорилось об одном гражданине и четырех организациях КНР, но потом страница обновилась с иным списком.