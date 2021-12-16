0
0
0
НОВОСТИ

Путин: Что касается законопроекта о единой системе публичной власти, тут понятно, это требование обновленной конституции

22:50 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развитие законодательства об общих принципах организации публичной власти в субъектах России связано с требованиями обновленной конституции, заявил президент РФ Владимир Путин.

15 декабря Совет Федерации одобрил закон о региональной власти, принятый ранее Госдумой. Кроме того, 16 декабря в нижнюю палату парламента был внесен проект нового закона об общих принципах организации местного самоуправления.

«Что касается законопроекта о единой системе публичной власти, тут понятно, это требование обновленной конституции», — сказал глава государства в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), комментируя выступление главы «Опоры России» Александра Калинина. По словам Путина, одним из побудительных мотивов было создание наилучших условий для решения вопросов на местах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:25 16.12.2021
США ввели санкции против восьми китайских технологических компаний
0
107
21:30 16.12.2021
Генсек ООН считает, что одними лишь вакцинами COVID-19 не победить
0
174
21:03 16.12.2021
Во взаимном признании ковид-сертификатов РФ и ЕС есть и технические трудности - Чижов
0
194
20:25 16.12.2021
В Британии побит очередной антирекорд по числу случаев заражений COVID-19
0
243
20:10 16.12.2021
Байден подписал закон об увеличении госдолга США
0
231
19:00 16.12.2021
Цена на газ в Европе преодолела барьер в 1600 1 тыс.куб.м впервые с начала октября
0
298
18:50 16.12.2021
Израиль продлил запрет на въезд иностранцев в страну
0
305
18:35 16.12.2021
Столтенберг не сказал Зеленскому, в каком году Украину примут в НАТО
0
317
18:20 16.12.2021
В Украине принят довольно жесткий антитабачный закон
0
334
17:40 16.12.2021
Три четверти россиян заявили об эмоциональном выгорании - опрос
0
359

Возврат к списку