Путин: Что касается законопроекта о единой системе публичной власти, тут понятно, это требование обновленной конституции

22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развитие законодательства об общих принципах организации публичной власти в субъектах России связано с требованиями обновленной конституции, заявил президент РФ Владимир Путин.

15 декабря Совет Федерации одобрил закон о региональной власти, принятый ранее Госдумой. Кроме того, 16 декабря в нижнюю палату парламента был внесен проект нового закона об общих принципах организации местного самоуправления.

«Что касается законопроекта о единой системе публичной власти, тут понятно, это требование обновленной конституции», — сказал глава государства в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), комментируя выступление главы «Опоры России» Александра Калинина. По словам Путина, одним из побудительных мотивов было создание наилучших условий для решения вопросов на местах.