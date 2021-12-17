Сокуров сообщил о предупреждениях, что его жизни грозит опасность
09:05 17.12.2021 Источник: РБК
Режиссер Александр Сокуров обратился к главе президентского совета по правам человека Валерию Фадееву, направив текст обращения во внутреннюю рассылку СПЧ. РБК ознакомился с обращением, его подлинность подтвердили два члена совета.
Сокуров в обращении приносит Фадееву «извинения за происшедшее на встрече совета с президентом»: «Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом».
«Мне показали гневную реакцию на мое поведение со стороны пресс-секретаря президента [Дмитрия Пескова]. Он прав — я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет», — продолжает режиссер.
Сокуров пишет, что «мои друзья мне говорят об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора»: «И знаю — никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского совета. Такое уже было, когда оскорблениям и издевательствам подвергся руководитель Комитета против пыток (организация в 2015 году была внесена в реестр НКО-иностранных агентов, начала работу под названием «Комитет по предотвращению пыток», который затем также был внесен в реестр иноагентов). Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке», — считает режиссер.
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