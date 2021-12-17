Пять человек погибли в результате пожара в японской Осаке - ТВ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врачи подтвердили гибель пяти человек в результате пожара в пятницу в офисном здании в западном японском городе Осака. Об этом сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

Все они погибли от отравления угарным газом. Еще 22 человека находятся в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии сообщают о тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.

Возгорание произошло на четвертом этаже одного из офисных зданий в оживленном квартале недалеко от главного железнодорожного вокзала города. Там находилась клиника. Занятое ею помещение полностью выгорело. Предположительно, посетители и персонал клиники оказались заблокированы и не смогли выбраться наружу.

Сразу после возгорания на место происшествия прибыли более 30 пожарных расчетов. В течение получаса они потушили огонь.

Полиция рассматривает версию поджога. Перед пожаром на месте инцидента был замечен пожилой мужчина в возрасте около 60 лет, который вылил из пакета некую жидкость, после чего случилось возгорание. В настоящий момент сотрудники полиции проверяют, есть ли этот мужчина среди пострадавших.