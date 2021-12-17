Надзору МЧС РФ могут вернуть функцию проверки зданий на стадии проектирования

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственному пожарному надзору МЧС России могут вернуть полномочия проверки зданий, находящихся в стадии проектирования, на соответствие требованиям противопожарной безопасности. Об этом в интервью РБК сообщил врио главы ведомства Александр Чуприян.

"Парламентарии вышли с законодательной инициативой о частичном возврате отмененных в 2008 году нормативов и пытаются подключить наших специалистов на стадии проектирования. Думаю, что теперь в проектах будет меньше ошибок, способных привести к трагическим случаям", - сказал он.

Госпожнадзор в 2007 году был лишен функций контроля за строительством и проектированием объектов с массовым пребыванием людей, таких как ТРЦ и кинотеатры.