Бывший подрядчик Пентагона арестован в США по подозрению в попытке шпионажа в пользу РФ
10:05 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американец, осуществлявший ранее испытательную деятельность по контракту с Пентагоном, задержан в США по подозрению в попытке шпионажа в пользу РФ. Об этом сообщается в заявлении Министерства юстиции США, опубликованном в четверг.
По его данным, 63-летний Джон Роув-младший был задержан в среду вечером в штате Южная Дакота. Как уточняется в заявлении Минюста, ранее он был инженером- испытателем и выполнял заказы по контракту с американским оборонным ведомством. В частности, он имел доступ к секретной информации, касавшейся авиакосмических технологий ВВС США.
Как утверждается в заявлении Минюста, Роув был заподозрен в том, что он является "потенциальным осведомителем", и был уволен из компании, сотрудничавшей с Пентагоном. В его отношении начало работу Федеральное бюро расследований (ФБР) США.
Агент ФБР под прикрытием вступил в переписку с американцем и провел с ним встречу, представившись представителем российских властей. В ходе общения с ним Роув якобы выразил готовность сотрудничать с властями РФ и предоставил агенту ФБР секретные данные, касавшиеся электронного оснащения американских истребителей.
Роуву предъявлены обвинения в попытке передать иностранному правительству секретные данные, касающиеся национальной безопасности США. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение. Ожидается, что Роув предстанет перед судом в пятницу.
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