Только США и Украина проголосовали против резолюции по борьбе с героизацией нацизма, принятой ГА ООН

10:20 Источник: РБК

Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма и расизма, против проголосовали только США и Украина. Об этом сообщило представительство России при ООН в Twitter.

Резолюция носит название «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», ее поддержали 130 государств. Воздержались от голосования 49 стран, в их числе Франция, Германия, Нидерланды и Польша, следует из опубликованных российским МИД результатов. РБК