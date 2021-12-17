На Западе считают проблематичным отключение РФ от SWIFT - Bloomberg

10:32 Источник: Газета.Ru

Страны Запада сочли проблематичным отключение РФ от международной банковской системы SWIFT в рамках санкций за якобы возможное нагнетание напряженности по отношению к Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с готовящимся пакетом ограничительных мер.

Как сообщили другие источники агентства, США при этом рассматривают возможность введения санкций, которые могут ограничить способность России конвертировать рубль в валюты других государств. Газета.Ru