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На Западе считают проблематичным отключение РФ от SWIFT - Bloomberg

10:32 17.12.2021 Источник: Газета.Ru

Страны Запада сочли проблематичным отключение РФ от международной банковской системы SWIFT в рамках санкций за якобы возможное нагнетание напряженности по отношению к Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с готовящимся пакетом ограничительных мер.

Как сообщили другие источники агентства, США при этом рассматривают возможность введения санкций, которые могут ограничить способность России конвертировать рубль в валюты других государств.  Газета.Ru

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