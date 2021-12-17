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КНР будет защищать безопасность в мире на основе консенсуса Путина и Си Цзиньпина - МИД

11:00 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти будут решительно защищать глобальную безопасность на основе взаимопонимания, достигнутого президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Мы продолжим действовать в соответствии с консенсусом, достигнутым лидерами КНР и России, <...> и будем вносить активный вклад в постоянное поддержание всеобщей региональной и глобальной безопасности", - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах сотрудничества Китая с РФ и другими странами Организации Договора о коллективной безопасности.

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