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Лифт с пассажиром сорвался и пролетел 13 этажей в одной из башен "Федерации" в Москве

11:05 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лифт с пассажиром сорвался в одной из башен комплекса "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити", пролетев с 27-го до 14-го этажа, где резко затормозил. Пассажир отделался ушибами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Накануне днем в здании по адресу: Пресненская набережная, 12 (комплекс "Федерация", состоящий из башен "Запад" и "Восток" - прим. ТАСС), произошло частичное обрушение лифта. Он сорвался и пролетел с 27-го по 14-й этаж, где резко затормозил. В лифте был пассажир, у него ушиб поясницы", - рассказал собеседник агентства.

Полиция начала по факту ЧП доследственную проверку.

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