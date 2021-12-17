0
0
160
НОВОСТИ

Трассу М-12 Москва - Казань построят в срок, несмотря на подорожание проекта - Силуанов

11:20 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство трассы М-12 Москва - Казань будет выполнено в срок, несмотря на увеличение стоимости работ. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании совместной коллегии Министерства финансов Татарстана, Управления Федеральной налоговой службы по республике и Управления Федерального казначейства по Татарстану в пятницу.

"Средства Фонда национального благосостояния, беспрецедентные объемы. Никогда у нас в истории такого не было - за трехлетку 2,5 трлн рублей в экономику будет направлено. В том числе на те дороги, которые строятся в республике. В первую очередь, стройка Москва - Казань - автомобильная дорога. <…> Основная стройка - это у нас Москва - Казань. Дальше мы до Екатеринбурга эту трассу будем продолжать. Несмотря на удорожание, расширение, увеличение протяженности, где-то прилегающая инфраструктура, все будет выполнено в срок", - сказал Силуанов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 17.12.2021
Сторонник ИГ задержан в общежитии МИРЭА в Москве за попытки завербовать студентов
0
54
12:20 17.12.2021
В Москве зарегистрировали 83 смерти из-за коронавируса за сутки
0
71
12:05 17.12.2021
Патриарх Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием
0
114
12:00 17.12.2021
В России за сутки выявили 27 743 случая заражения коронавирусом
0
119
11:32 17.12.2021
В 2022 году Россия нарастит количество запусков гиперзвуковых ракет
0
162
11:30 17.12.2021
Образовательная программа Сбера стала лауреатом премии EdCrunch Award
0
147
11:05 17.12.2021
Лифт с пассажиром сорвался и пролетел 13 этажей в одной из башен "Федерации" в Москве
0
229
11:00 17.12.2021
КНР будет защищать безопасность в мире на основе консенсуса Путина и Си Цзиньпина - МИД
0
216
10:32 17.12.2021
На Западе считают проблематичным отключение РФ от SWIFT - Bloomberg
0
240
10:20 17.12.2021
Только США и Украина проголосовали против резолюции по борьбе с героизацией нацизма, принятой ГА ООН
0
251

Возврат к списку