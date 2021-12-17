В 2022 году Россия нарастит количество запусков гиперзвуковых ракет

11:32 Источник: Интерфакс

РФ запланировала на 2022 год более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В предстоящем году мы планируем провести более 10 пусков МБР, основную часть из которых составят испытательные пуски", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная Звезда"

По его словам, за последние пять лет РВСН проведено более 25 пусков МБР. "Если оценить статистику пусков за последние пять лет, то я думаю, что вы понимаете, насколько интенсивным и сложным обещает быть предстоящий год", -отметил командующий.