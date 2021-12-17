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НОВОСТИ

Образовательная программа Сбера стала лауреатом премии EdCrunch Award

11:30 17.12.2021

Комплексная программа обучения Сбера по продуктам эквайринга победила в номинации «Лучший внеплатформенный онлайн-курс» в международном конкурсе EdCrunch Award 2021.

Программа позволяет сотрудникам банка эффективно проводить переговоры по привлечению клиентов, своевременно и качественно осуществлять сервисную и техническую поддержку партнёров банка, а также освоить знания по банковским продуктам и услугам канала «Безналичные решения». Курс также используется для корректировки эффективности сотрудников.

Программа обучения помогает менеджерам путем полного погружения в историю клиента и плотного общения с ним, сделать бизнес клиента наиболее эффективным. Слушателей курса ведёт виртуальный наставник, подсвечивающий вопросы партнёров и помогающий правильно решать их на конкретных кейсах, тренажёрах и симуляторах. Образовательная программа доступна сотрудникам Сбера и размещена на внутренней HR-платформе «Пульс».

Как подчеркнула управляющий директор, начальник Управления развития и карьеры Сбербанка Наталья Журавлёва, «Программа обучения продуктам эквайринга уникальна тем, что в ней используется технология сбора цифрового следа (Big Data), которая анализирует поведение пользователей: геймификацию, проставление лайков и комментариев к курсу. Регулярное получение обратной связи по данному обучению позволяет оперативно исправлять и совершенствовать курс, делая его более удобным в прохождении для участников».

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