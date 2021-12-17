Образовательная программа Сбера стала лауреатом премии EdCrunch Award
11:30 17.12.2021
Комплексная программа обучения Сбера по продуктам эквайринга победила в номинации «Лучший внеплатформенный онлайн-курс» в международном конкурсе EdCrunch Award 2021.
Программа позволяет сотрудникам банка эффективно проводить переговоры по привлечению клиентов, своевременно и качественно осуществлять сервисную и техническую поддержку партнёров банка, а также освоить знания по банковским продуктам и услугам канала «Безналичные решения». Курс также используется для корректировки эффективности сотрудников.
Программа обучения помогает менеджерам путем полного погружения в историю клиента и плотного общения с ним, сделать бизнес клиента наиболее эффективным. Слушателей курса ведёт виртуальный наставник, подсвечивающий вопросы партнёров и помогающий правильно решать их на конкретных кейсах, тренажёрах и симуляторах. Образовательная программа доступна сотрудникам Сбера и размещена на внутренней HR-платформе «Пульс».
Как подчеркнула управляющий директор, начальник Управления развития и карьеры Сбербанка Наталья Журавлёва, «Программа обучения продуктам эквайринга уникальна тем, что в ней используется технология сбора цифрового следа (Big Data), которая анализирует поведение пользователей: геймификацию, проставление лайков и комментариев к курсу. Регулярное получение обратной связи по данному обучению позволяет оперативно исправлять и совершенствовать курс, делая его более удобным в прохождении для участников».
НОВОСТИ
- 12:32 17.12.2021
- Сторонник ИГ задержан в общежитии МИРЭА в Москве за попытки завербовать студентов
- 12:20 17.12.2021
- В Москве зарегистрировали 83 смерти из-за коронавируса за сутки
- 12:05 17.12.2021
- Патриарх Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием
- 12:00 17.12.2021
- В России за сутки выявили 27 743 случая заражения коронавирусом
- 11:32 17.12.2021
- В 2022 году Россия нарастит количество запусков гиперзвуковых ракет
- 11:20 17.12.2021
- Трассу М-12 Москва - Казань построят в срок, несмотря на подорожание проекта - Силуанов
- 11:05 17.12.2021
- Лифт с пассажиром сорвался и пролетел 13 этажей в одной из башен "Федерации" в Москве
- 11:00 17.12.2021
- КНР будет защищать безопасность в мире на основе консенсуса Путина и Си Цзиньпина - МИД
- 10:32 17.12.2021
- На Западе считают проблематичным отключение РФ от SWIFT - Bloomberg
- 10:20 17.12.2021
- Только США и Украина проголосовали против резолюции по борьбе с героизацией нацизма, принятой ГА ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать