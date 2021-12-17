В России за сутки выявили 27 743 случая заражения коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 743, до 10 159 389. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 8 октября. В относительном он составил 0,27%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 437, до 8 914 225. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 080 против 1 133 днем ранее, до 295 104. Это минимум с 25 октября. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,9%, следует из данных штаба.