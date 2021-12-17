Патриарх Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием
12:05 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием, отметив, что Русская православная и Римско-католическая церкви на данный момент достигли высокого уровня взаимодействия при сохранении традиций. Об этом говорится в поздравлении патриарха, текст которого опубликован в пятницу сайта Русской православной церкви.
"Рад свидетельствовать, что, сохраняя верность собственным традициям, наши Церкви в то же время достигли высокого уровня взаимодействия, благодаря которому мы можем совместно трудиться ради прославления имени Божия по всей земле, утверждения непреходящих нравственных идеалов в обществе, развития межрелигиозного диалога, выработки достойных ответов на вызовы современности", - говорится в поздравлении патриарха.
Первоиерарх РПЦ отметил, что, как предстоятели двух крупнейших христианских Церквей мира, они несут с Папой Римским "особую ответственность за судьбы человечества". "Эта ответственность имеет глобальное измерение, ярким выражением чего стала наша встреча в Гаване и принятое на ней совместное заявление", - напомнил патриарх.
Первая встреча папы Римского и предстоятеля РПЦ состоялась в Гаване в феврале 2016 года. Тогда была подписана совместная декларация, одной из главных целей которой стала защита христианского присутствия на Ближнем Востоке и в Африке.
Патриарх Кирилл также обратил внимание на то, что папа Франциск призывает современников "к жизни по заповедям Божиим, к делам любви и милосердия".
"Поздравляя Ваше Святейшество с памятной датой, молюсь об укреплении Ваших душевных и телесных сил", - говорится в обращении.
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