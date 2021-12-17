В Москве зарегистрировали 83 смерти из-за коронавируса за сутки
12:20 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число умерших из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 83, что стало минимумом с 25 октября, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Днем ранее в столице зарегистрировали 85 смертей. Всего с начала пандемии, по информации штаба, в городе умерли 35 726 инфицированных (1,79% заболевших).
Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 2 755 против 3 322 днем ранее, до 1 997 784. В относительном выражении прирост составил 0,14%.
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