В Москве зарегистрировали 83 смерти из-за коронавируса за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 83, что стало минимумом с 25 октября, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в столице зарегистрировали 85 смертей. Всего с начала пандемии, по информации штаба, в городе умерли 35 726 инфицированных (1,79% заболевших).

Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 2 755 против 3 322 днем ранее, до 1 997 784. В относительном выражении прирост составил 0,14%.