Сторонник ИГ задержан в общежитии МИРЭА в Москве за попытки завербовать студентов
12:32 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранители задержали сторонника "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) за попытку завербовать студентов МИРЭА в религиозно- экстремистскую и террористическую деятельность. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.
"Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство", предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что гражданин среднеазиатской республики, являясь студентом РТУ-МИРЭА, неоднократно оправдывал деятельность сторонников международной террористической организации и пропагандировал их идеологию в интернете. Кроме того, он распространял материалы, направленные на формирование негативного отношения к традиционным формам ислама, а также иным религиям, призывал к ведению вооруженной борьбы для установления халифата на территории Ирака и Сирийской Арабской Республики силами МТО "ИГ".
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
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