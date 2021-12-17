В Минске сообщили, что польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии
13:00 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польский военнослужащий, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике. Об этом сообщил в пятницу белорусский Государственный пограничный комитет.
"В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь", - отметили в погранведомстве.
НОВОСТИ
- 14:12 17.12.2021
- Глава Минпромторга против разрешения продаж игристого вина в новогоднюю ночь
- 14:00 17.12.2021
- Банк России резко повысил ключевую ставку - на 1 п. п., до 8,5% годовых
- 13:40 17.12.2021
- Андрей Воробьев открыл в Москве мемориальную доску экс-главе Подмосковья Николаю Козлову
- 13:32 17.12.2021
- Рост ВВП РФ в этом году будет не менее 4,3% - Решетников
- 13:20 17.12.2021
- Поклонская защитила диссертацию по отношениям РФ и Украины
- 13:05 17.12.2021
- Федун прогнозирует цену нефти в $380/барр. к 2050 г. за счет инфляции и сборов за выбросы
- 12:32 17.12.2021
- Сторонник ИГ задержан в общежитии МИРЭА в Москве за попытки завербовать студентов
- 12:20 17.12.2021
- В Москве зарегистрировали 83 смерти из-за коронавируса за сутки
- 12:05 17.12.2021
- Патриарх Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием
- 12:00 17.12.2021
- В России за сутки выявили 27 743 случая заражения коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать