В Минске сообщили, что польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский военнослужащий, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике. Об этом сообщил в пятницу белорусский Государственный пограничный комитет.

"В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь", - отметили в погранведомстве.