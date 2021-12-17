Глава Минпромторга против разрешения продаж игристого вина в новогоднюю ночь

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпромторг РФ против продления времени продаж шампанского и вина в новогоднюю ночь, заявил ТАСС глава министерства Денис Мантуров.

"Зачем менять правила? Если уже существуют устоявшиеся правила, что нельзя продавать, заранее купи", - сказал он.

В РФ действует федеральный запрет на продажу в магазинах алкоголя с 23:00 до 8:00 утра.